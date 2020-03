THE NEW TIMES RWANDA

TRIBUN-TIMUR.COM - Lebih bagus sabun untuk cegah Virus Corona ( Covid-19 ), dampak buruk berlebihan pakai hand sanitizer.

Hand sanitizer kini juga harganya mahal dan langka di pasaran.

Menjaga kebersihan diri menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penyebaran Virus Corona ( Covid-19 ).

Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, sangat dianjurkan oleh pakar kesehatan guna menjaga kebersihan tangan dari virus.

Namun, sebagian orang seringkali merasa malas dan repot jika terlalu sering mencuci tangan.

Mereka banyak memilih menggunakan cara yang lebih praktis dengan hand sanitizer meski harganya sudah melambung tinggi.

Efektif kah?

dr Nanang Masrani selaku Associate Member of European College of Aesthetic Medicine and Surgery mengatakan bahwa penggunaan hand sanitizer secara berlebihan justru akan membawa dampak yang kurang baik bagi kulit.

Hand sanitizer yang berbasis alkohol bisa membuat kulit menjadi iritasi atau meningkatkan infeksi akibat gangguan kulit apabila sering digunakan.

Ia pun mengatakan bahwa penggunaan sabun, lebih direkomendasikan untuk membersihkan tangan sesering mungkin ketimbang dengan hand sanitizer.