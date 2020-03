Ini Harga 3 Ponsel Teranyar Samsung Galaxy S20 Series

SAMSUNG meluncurkan produk smartphone terbarunya yaitu Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, dan Galaxy S20 Ultra, di The Palace of Fine Arts, San Francisco, AS, Selasa (11/2/2020).

Kemudian di Indonesia diluncurkan Samsung Electronic Indonesia secara resmi dalam acara Galaxy Unpacked di Grand Ballroom - Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jl Jenderal Sudirman kav 52-53 Senayan, Jakarta Selatan, Indonesia, Rabu (4/3/2020).

Generasi terbaru Galaxy S20 Series ini menghadirkan inovasi di kelas smartphone di dunia dengan seperangkat fitur canggih di era teknologi smartphone masa kini hingga 10 tahun ke depan.

Keunggulan Galaxy S20 Series ini seperti kamera 100x Space Zoom, sensor 108 MP dengan teknologi Nona-Binning, perekam video 8K, dan RAM LPDDR5.

Samsung menetapkan harga resmi untuk Galaxy S20 series masing-masing yaitu Galaxy S20 seharga Rp 12.999.000, Galaxy S20+ seharga Rp 14.499.000, dan Galaxy S20 Ultra seharga Rp 18.499.000.

Pada tanggal 6-8 Maret 2020, Samsung juga menyelenggarakan consumer launch Galaxy S20|20+|Ultra secara serempak di beberapa kota besar di Indonesia.

Yaitu di Central Park dan Mall Kelapa Gading, Jakarta, pada 6-8 Maret 2020. Di Pakuwon Surabaya pada 6-8 Maret 2020, dan di Kota Medan yang akan digelar pada 27 - 29 Maret 2020.

Setiap pembelian Galaxy 20+ dan S20 Ultra akan mendapatkan Galaxy Buds+.