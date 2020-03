Sinopsis Doraemon The Movie Nobita and The Birth of Japan, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Ini Sinopsis lengkap film Doraemon The Movie Nobita and the Birth of Japan tayang di Trans TV malam ini jam 20.00 WIB, Minggu 22 Maret 2020.

Doraemon Nobita and the Birth of Japan adalah Film animasi Jepang produksi tahun 2016.

Bergenre fiksi ilmiah petualangan yang ditulis dan disutradarai oleh Shinnosuke Yakuwa.

Ini merupakan film ke-tiga puluh enam dalam serial film waralaba Doraemon.

Film ini berkisah tentang petualangan Nobita dan kawan-kawannya di Jepang, 70,000 yang lalu.

Film ini dirilis secara serentak pada tanggal 5 Maret 2016.

Sebuah video game berbasis film ini diproduksi oleh Nintendo 3DS dirilis pada tanggal 3 Maret 2016.

Selain itu, vidio game ini tersedia di iTunes store dengan subtitle bahasa Inggris di Malaysia and Singapura.

Film ini meraih pendapatan terbanyak ke-7 di film Jepang pada tahun tersebut.

Sinopsis Doraemon Nobita and the Birth of Japan Bioskop Spesial Trans TV malam ini.