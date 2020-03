Sinopsis Film Stand By Me Doraemon, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini, Doraemon Tinggalkan Nobita

TRIBUN-TIMUR.COM - Menghabiskan waktu dengananak di rumah?

Trans TV menghadirkan film untuk keluarga di Bioskop Trans TV spesial.

Bagi pecinta kartun asal Jepang, malam hari Anda akan terasa spesial lantaran Film Stand By Me Doraemon akan kembali hadir.

Film Stand By Me Doraemon akan tayang di Bioskop Spesial Trans TV, Sabtu (21/3/2020) jam 20.00 WIB.

Film arahan sutradara Tony Oliver dan Ryuich ini tayang perdana di Jepang pada 8 Agustus 2014.

Sedangkan di Indonesia rilis pada 18 Desember 2014.

Film yang mengangkat teknologi grafis 3D pertama ini kabarnya akan memiliki sekuel yang akan ditayangkan pada 7 Agustus 2020 dengan judul Stand By Me Doraemon 2.

Menurut bocorannya, sebagian besar cerita Stand By Me Doraemon 2 akan diambil dari film Doraemon: Obachan no Omoide (2000).