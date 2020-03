19 Tahun The Macz Man. Tularkan Kreativitas dan Sebarkan Virus Damai

Kelompok suporter PSM, The Macz Man, tergabung dalam Super Soccer di Makassar saat memberikan semangat kepada para pemain PSM Makassar belum lama ini di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perayaan ulang tahun ke-19 kelompok suporter PSM, The Macz Man yang tergabung dalam SuperSoccer berjalan meriah dan dipusatkan di Lapangan Karebosi, Makassar, Minggu (15/3/2020).

Acara puncak perayaan HUT ke-19 The Macz Man dimeriahkan band papan atas dan lokal seperti, J-Rocks, Merah Maroon Band, The Macz Man Band, Moexin dan Art2tonic.

Ribuan suporter tumpah ruah memenuhi pusat Kota Makassar.

Pendiri sekaligus Presiden The Macz Man, Ocha Alim Bahri mengatakan hingga usia 19 tahun ini anggota The Macz Man terus berkembang di seluruh Indonesia.

Karena itu, Ocha berharap The Macz Man yang tergabung dalam SuperSoccer akan selalu kreatif dalam mendukung PSM Makassar dan menebarkan virus damai di kalangan suporter tanah air.

"Saya harap di usianya yang ke-19, The Macz Man semakin matang dan dewasa dengan jumlah anggota yang kini mencapai lebih dari 15 ribu orang di seluruh Indonesia," kata Ocha dalam rilis diterima tribun-timur.com, Selasa (17/3/2020).

"Semoga juga patron suporter damai yang selama ini melekat di tubuh The Macz Man akan menular ke seluruh kelompok suporter lain sehingga segala macam bentuk aksi anarkis, bentrok antarsuporter, maupun aksi saling provokasi tidak lagi terjadi dalam persepakbolaan tanah air,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal The Macz Man, Mustafa Palopa mengatakan perayaan HUT ke-19 ini juga dihadiri oleh perwakilan The Macz Man dari seluruh Indonesia dan perwakilan suporter klub lain.

"Seluruh perwakilan The Macz Man se-Indonesia juga hadir. Di acara ini juga dilakukan pengukuhan The Macz Man dari tujuh daerah, salah satunya dari Kalimantan Utara. Sejumlah perwakilan suporter klub di luar PSM juga hadir dalam perayaan puncak ulang tahun The Macz Man," katanya.