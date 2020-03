Google Ingatkan Warganet dengan Tanda 'SOS' Novel Coronavirus (Covid-19), Ini Maksudnya! 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Tak tinggal diam, Google juga memberikan peringatan dengan menggunakan kode SOS saat pencarian Virus Corona.

Seperti diketahui, penyebaran Virus Corona hingga saat ini tak terbendung.

Setiap hari, banyak korban berjatuhan karena terkena virus berbahaya ini.

Di berbagai belahan dunia, wabah ini merebak dan memakan korban hingga puluhan ribu jiwa.

Wabah ini pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, China.

Virus Corona terus menyebar ke seluruh dunia (Istimewa)

Dilansir dari Bangkapos.com, infeksi Virus Corona yang semakin merebak juga mendapat perhatian dari raksasa mesin pencari, Google.

Perusahaan yang berbasis di Mountain View, California, Amerika Serikat ini berinisiatif untuk meluncurkan peringatan SOS ketika pengguna mencari informasi dengan kata kunci "coronavirus".

Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Google dengan Badan Kesehatan Dunia ( WHO).

Saat pengguna melakukan pencarian di Google dengan kata kunci "coronavirus", secara otomatis Google akan menampilkan konten yang relevan dengan persebaran corona seperti berita terbaru, tips, hingga kicauan para ahli corona yang ada di Twitter.

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO.