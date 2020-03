Deretan Promo Maret di Tenant Fashion dan F & B TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Trans Studio Mall (TSM) Makassar, kembali memberikan beberapa promo menarik selama Maret 2020.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (14/3/2020) beraneka promo dan diskon yang ditawarkan mulai dari pakaian hingga Food & Beverage.

Misalnya, tenant Manzone yang terletak di First Floor tengah menawarkan promo Pay One for Two untuk koleksi kemeja Man's Top miliknya.

Promo ini bisa dinikmati oleh pengunjung setia hingga 22 Maret 2020.

Bagi para perempuan yang ingin tampil fashionable, Minimal yang dikenal menawarkan koleksi pakaian formal, semi formal hingga pakaian santai ini menawarkan promo Buy 2 Get 1 Free.

Promo berlaku khusus untuk koleksi atasan (top) berlaku mulai 13-31 Maret 2020.

Tak ketinggalan koleksi Vittorino Carlo by Rekhas menghadirkan promo Buy 1 Get 1 Free, untuk produk ready to wear.

Promo ini berlaku hingga 31 Maret 2020.

Masih dalam rangka merayakan Hari Perempuan International, Watch Club memberikan diskon 30 persen untuk setiap jam tangan perempuan dari berbagai merk yang dijual.

Potongan harga Celebrate Women’s Day ini bisa dinikmati hingga 22 Maret 2020.