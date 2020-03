Gelar The Art of Wedding Gallery 2020, Four Points Target Rp 8 Miliar

Manajemen Four Points Makassar memperkenalkan konsep dan paket pernikahan yang akan dihadirkan pada The Art Of Wedding Gallery 2020, 27-29 Maret 2020.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraton Makassar membidik Rp 8 miliar transaksi pada gelaran The Art Of Wedding Gallery 2020 seasion 3 di main lobby area, Jumat-Minggu (27-29/3/2020) pukul 13.00-21.00 Wita.

Demikian disampaikan Director of Sales & Marketing, Nandang Suhendar.

"Kami optimis di angka Rp 8 miliar. Hal ini didasari event sebelumnya sukses melampaui target," katanya saat menggelar jumpa pers di Best Brew, Four Points by Sheraton, Jumat (13/3/2020).

Mengenai paket yang dihadirkan, Nandang menyebutkan bahwa dibanderol minimal Rp 68 juta atau minimal 500 pax.

Senior Account Manager Four Points by Sheraton Makassar, Amanda menambahkan, untuk target pengunjung sebanyak 500 orang per hari atau 1.500 selama tiga hari.

"Untuk target pasangan, minimal 50 couple transaksi di acara," ujarnya.

Amanda membeberkan, pihaknya menghadirkan doorprize spesial bagi mempelai yang transaksi selama event berlangsung.

"Kami siapkan doorprize paket travel honeymoon atau menginap di salah satu hotel Marriot di Indonesia," tutupnya.