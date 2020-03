Catat Tanggalnya, Four Points Bakal Gelar The Art Of Wedding Gallery 2020

Manajemen Four Points Makassar memperkenalkan konsep dan paket pernikahan yang akan dihadirkan pada The Art Of Wedding Gallery 2020, 27-29 Maret 2020.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraton Makassar akan kembali menggelar The Art Of Wedding Gallery 2020 seasion 3 di main lobby area, Jumat-Minggu (27-29/3/2020) pukul 13.00-21.00 Wita.

Sukses digelar dua tahun berturut-turut, event kali ini akan digelar lebih meriah dari sebelumnya.

Hal ini tak lepas dari optimisme pihak Four Points Makassar, manajemen ingin memberikan persembahan spesial dengan nuansa berbeda dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan General Manager Four Points Makassar, I Gede Sujana. Ia mengatakan, hajatan kali ini mengusung tema International Wedding.

"Pameran pernikahan ini sengaja kami hadirkan untuk menggaet calon mempelai yang ingin menghelat pernikahan spektakuler di sepanjang tahun 2020 ini," katanya saat menggelar jumpa pers di Best Brew, Four Points by Sheraton, Jumat (13/3/2020).

Menurutnya, kegiatan ini juga tak lepas dari permintaan masyarakat yang meminta Four Points menghadirkan destinasi berburu paket pernikahan.

"Kami berharap, The Art Of Wedding Gallery 2020 dapat menjadi one stop solution bagi mempelai yang ingin menghelat pernikahan impian mereka," ujarnya.

Sementara itu, Director of Sales & Marketing Nandang Suhendar menambahkan, konsep wedding kali ini memiliki nilai berbeda.

Dimana, Four Points Makassar mengikuti perkembangan dunia wedding sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Event ini bukan sekedar wedding sales tetapi juga wedding consultan. Bahkan, kami memiliki tiga orang profesional di bidang konsultan wedding yang siap melayani keinginan dan kebutuhan calon mempelai," bebernya.

Tak hanya itu, manajemen menghadirkan program rekomendasi reward bagi pengunjung ataupun mempelai yang mengajak orang lain melaksanakan pernikahan di Four Points Makassar.

"Four Points siap menghadirkan konsep pernikahan sesuai keinginan. Mengkolaborasikan antara budaya, adat dengan modern serta ragam menu pilihan yang otentik," tuturnya.