15 Tenan akan Ramaikan The Art Of Wedding Gallery 2020

Manajemen Four Points Makassar memperkenalkan konsep dan paket pernikahan yang akan dihadirkan pada The Art Of Wedding Gallery 2020, 27-29 Maret 2020.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 15 tenant yang akan dihadirkan pada The Art Of Wedding Gallery 2020 season 3 gelaran Four Points by Sheraton Makassar di main lobby area, Jumat-Minggu (27-29/3/2020) pukul 13.00-21.00 Wita.

Antara lain, Koya Decoration, Ruang Dinamis, Vable Photography, King Photobooth, Es Em Decoration, Rerpro EO, Jean Decoration, Maria Eveline Bridal, Deal Decoration, Dira Decoration, Mika Bridal dan The Palace Jewellery.

Senior Account Manager Four Points by Sheraton Makassar, Amanda mengatakan, pihaknya siap melayani seluruh kebutuhan calon mempelai.

Misalnya untuk adat tradisional Makassar, Four Points Makassar siap melayani prosesi mappetuada, akad nikah hingga resepsi.

Begitupun untuk konsep pernikahan lainnya, seperti chines, modern dan lainnya sesuai permintaan mempelai.

"Kami juga memberikan promi cashback hingga 10 persen bagi calon mempelai yang bertransaksi selama event," katanya saat menggelar jumpa pers di Best Brew, Four Points by Sheraton, Jumat (13/3/2020).

Lebih lanjut, Amanda membeberkan bahwa berbagai item acara akan menghiasi kegiatan ini.

Mulai dari make up tutorial, tutorial hijab, kompetisi coloring kids, talkshow wedding pra pernikahan dan banyak lagi.

"Menariknya, masing-masing tenant yang berpartisipasi akan memberikan promo spesial. Sehingga kami berharap masyarakat akan berbondong-bondong hadir pada event kami," tuturnya.