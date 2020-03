Ketua KPID Sulbar Terima Kunjungan Komisioner KPID Sulteng

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Komisioner KPID Sulawesi Barat (Sulbar), April Azhari Hardi dan Urwa menerima kunjungan KPID Sulawesi Tengah (Sulteng) di kantor KPID Sulbar, Jl RE Marthadinata, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (12/3/2020).

Kunjungan tersebut dalam rangka saling memberi penguatan dalam penataan penyiaran di daerah.

Rombongan KPID Sulteng dipimpin Koordinator Bidang Kelembagaan Nurdiana Lembah didampingi Asisten Komisioner Bidang Kelembagaan Putri Arifah dan Asisten Administrasi Pemantauan Farah Yalidjama.

April Azhari Hardi mengungkapkan KPID Sulbar saat ini sedang gencarnya melakukan upaya persuasif kepada lembaga penyiaran untuk memiliki izin berusaha.

Disamping itu, KPID Sulbar juga mendorong pemerintah melalui DPRD Sulbar untuk membuat acuan penataan penyiaran melalui Peraturan Daerah.

"Untuk Lembaga penyiaran, selama satu tahun kami bekerja, kami telah menfasilitasi sejumlah LPB dan LPS memiliki IPP dan ISR, terakhir pada bulan Februari lalu telah melakukan EUCS dengan LPB Salongang Majene," tuturnya.

Selain itu, KPID Sulbar juga fokus pengawasan pada iklan kampanye di media penyiaran dalam pilkada serentak.2020.

"KPID Sulbar memprogramkan literasi media, go to campus, go to school guna ciptakan siaran sehat untuk rakyat juga akan mengelar pertemuan dengan pelaku usaha LP dan terakhir mengelar event KPID Sulbar Award 2020 akan digelar usai pelaksanaan pilkada," jelasnya.

Sementara itu, Nurdiana Lembah memberikan apresiasi terhadap kinerja KPID Sulbar yang telah berhasil memfasilitasi sejumlah lembaga penyiaran yang sebelumnya tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

"Saya menilai KPID Sulawesi Barat periode ini sangat ‘survive’ dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,"kata Nurdiana.