TRIBUN-TIMUR.COM - LINK Live Streaming TV Online SCTV Leipzig vs Tottenham & Vidio.com Valencia vs Atalanta Gratis

Babak 16 besar Leg 2 Liga Champions kembali pertemukan Leipzig vs Tottenham dan Valencia vs Atalanta, Rabu (11/3/2020).

Saksikan Live Streaming Leipzig vs Tottenham via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Valencia vs Atalanta dini hari pukul 03.00 WIB bisa diakses via Live Streaming TV Online www.vidio.com

Jadwal Liga Champion via Live Streaming SCTV akan menyajikan laga RB Leipzig vs Tottenham Hotspur.

Sedangkan duel Valencia vs Atalanta tayang via Live Streaming Vidio.com platinum (berbayar).

Meski tayang via Siaran Langsung SCTV, namun Link Live Streaming Valencia vs Atalanta maupun Live Streaming Valencia vs Atalanta bisa diakses via Live Streaming TV Online www.vidio.com .

Leipzig berpeluang besar lolos ke perempat final untuk pertama kalinya berkat modal kemenangan 1-0 pada leg pertama.

Tim asuhan Julian Nagelsman itu sangat diunggulkan karena akan bermain di kandang sendiri dan hanya membutuhkan hasil seri.

Di sisi lain, Tottenham datang ke Jerman dalam keadaan pincang dan tren performa buruk di kompetisi domestik.

Terbaru, Steven Bergwijn menyusul Son Heung-min, Harry Kane, dan Moussa Sissoko ke dalam daftar pemain Tottenham yang cedera.