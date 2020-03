Sudah 1 Bulan Stok Masker di Kimia Farma Makassar Kosong

Suasana Kantor Unit Kimia Farma Cabang Makassar, Jl Ahmad Yani No 17-19, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Senin (9/3/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Apotek Kimia Farma di Makassar kehabisan stok masker.

Pantauan tribun-timur.com di Apotek Kimia Farma Jl Hertasning, Makassar, Senin (9/3/2020), tak ada lagi stok masker.

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT Intraco menaikkan harga masker, dari Rp 36 ribu per dos kemudian naik Rp 800 ribu per dos bahkan mencapai Rp 2 juta per dos, sehingga kami tidak jadi membeli masker tersebut," kata petugas apotek.

Apotek Kimia Farma di Jl Antang Raya No 1, Kota Makassar juga kehabisan stok masker

Petugas mengaku sudah sejak sebulan terakhir, stok masker habis. "Stok masker yang ada di PBF juga habis," ujar petugas yang enggan disebutkan namanya.

Kasus serupa juga terjadi di Apotek Kimia Farma di Jl Toddopuli, Borong.

Dikonfirmasi terpisah, Micel selaku penanggung jawab kantor unit Apotek Kimia Farma Cabang Makassar membenarkan jika stok masker di semua Kimia Farma kosong.

"Semua Kimia Farma yang ada di Makassar, tidak mempunyai stok masker," Katanya.(*)

