Kalista Iskandar Akhirnya Buka Suara, Viral Tak Hafal Pancasila di Panggung Puteri Indonesia 2020

TRIBUN-TIMUR.COM,- Malam Puncak Puteri Indonesia 2020 telah berlangsung pada Jumat (6/3/2020) malam.

Dalam Malam Puncak Puteri Indonesia 2020, salah satu finalis dalam jajaran Top 6, Kalista Iskandar tak berhasil melafalkan Pancasila dengan sempurna.

Atas hal ini, Kalista pun membuat pernyataan dalam akun Instagramnya @kalistaiskandar.

Ia sadar bahwa kesalahannya dalam Malam Puncak Pemilihan Puteri Indonesia 2020 sudah menjadi pembicaraan publik.

Melalui fitur Instastory, Kalista menuliskan.

"The biggest thing to take from tonight is that it's okay to br nervous as long as you contuniue to hold your head up high and syay proud of you are," ujarnya.

"Hal terbesar yang dapat diambil dari malam ini adalah tidak apa-apa untuk (merasa) gugup selama kamu terus mengangkat kepalamu dan tetap bangga pada dirimu," demikian dalam bahasa Indonesia.

Kalista menambahkan bahwa ia tak ingin terlalu memikirkan kesalahannya itu.

Ia mengaku masih sangat bangga pada pencapaiannya sejauh ini.

"No matter what, Iam still proud of who I am and how far I've come," tulis Kalista lagi.