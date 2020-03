Bicara Akal Sehat, Rocky Gerung Diinterupsi Pengusaha Kalimantan 'Disini Tak Ada yang Dungu Bung'

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan cuma bisa kritik, pengusaha ini tantang Rocky Gerung beri Visi Misi bila jadi RI 1 atau Presiden RI di acara seminar, begini reaksinya.

Seorang pengusaha asal Kalimantan Timur memotong pembicaraan Rocky Gerung dalam sebuah seminar yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur.

Peristiwa ini terjadi saat seminar bertema "Politik Ekonomi dan Kita, Kini dan Nanti".

Acara ini tayang di channel YouTube TrilogiTV Channel berjudul "[ PANAZZZ ] BAPAK INI MOTONG CERAMAH ROCKY GERUNG, LIHAT YG TERJADI ... !" pada Selasa (3/2/2020).

Awalnya, Rocky Gerung berbicara tentang enviromental etchic.

"Kalau anda ke luar negeri orang tidak akan berbicara do you speak English? Orang akan tanya do you speak Enviromental ethic?," ujar Rocky Gerung.

"Anda bicara lingkungan apa tidak? Kalau anda tidak bicara lingkungan, maka anda disebut orang dungu," lanjut Rocky Gerung disambut tawa para hadirin.

Rocky lantas menyindir kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memindahkan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan.

Menurut Rocky Gerung, Jokowi sebagai insinyur kehutanan bukannya menanam pohon tapi malah menanam beton di Kalimantan.