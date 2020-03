TERNYATA Ini Tujuan Tara Basro Pamer Perut Terlipat, Jadi Trending & Banjir Komentar

TRIBUN-TIMUR.COM,- Artis peran Tara Basro baru-baru ini ramai diperbincangkan.

Bahkan menjadi trending di jagat twitter.

Tara Basro jadi trending di twitter (Twitter)

Pasalnya, Tara Basro mengunggah foto dirinya dengan maksud mengajak semua orang agar mencintai diri sendiri.

Melalui unggahan tersebut, Tara Basro bahkan tak malu memamerkan perut buncitnya dan beberapa bagian tubuh yang dipenuhi oleh stretchmark.

Dalam keterangan foto, Tara mengaku lelah mendengar orang-orang yang berkeluh kesah tentang bentuk tubuh mereka.

Karena ia sering mendengarkan hal tersebut, Tara pun tanpa sadar melakukan hal serupa.

"Dari dulu yang selalu gue denger dari orang adalah hal jelek tentang tubuh mereka, akhirnya gue pun terbiasa ngelakuin hal yang sama.. mengkritik dan menjelek2an," tulis Tara Basro dalam akun Instagram pribadinya @tarabasro, pada Selasa (03/02).

Selain itu, Tara juga mengajak orang lain untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki.

"Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki," lanjutnya.