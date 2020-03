Penampilan juara Indonesian Idol X, Lyodra di final bertajuk Result and Reunion Indonesian Idol X, Senin (2/3/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat! Lyodra Juara Indonesian Idol 2020, Tiara runner up, hadiah diterima.

Selamat, berhasil menjadi juara Indonesian Idol X pada tahun 2019 yang diumumkan di 2020 setelah tampil dalam malam grand final bertajuk Result and Reunion, di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (2/3/2020) malam hingga Selasa (3/3/2020).

Ucapan selamat pun membanjiri akun Instagram Lyodra @lyodraofficial, begitu pula dengan Tiara @tiaraanugrahh.

Sebelum dinyatakan sebagai juara dan runner up, Lyodra dan Tiara bersama 13 finalis Idol yang sudah tersingkir juga hadir dalam Result and Reunion Indonesian Idol.

Malam grand final dimeriahkan beberapa bintang tamu lain seperti Bunga Citra Lestari atau BCL, NOAH, Nella Kharisma, Rizky Febian, dan Lea Simanjuntak.

Juara pada musim ini mendapatkan hadiah berupa kendaraan bermotor uang tunai.

Tiara mendapatkan hadiah mobil MPV All New Nissan Livina plus uang tunai Rp 100 juta.

Sang juara, Lyodra juga mendapatkan hadiah mobil MPV All New Nissan Livina dan giant cheque berupa uang tunai Rp 150 juta.

Keduanya juga mendapatkan hadiah sepeda motor Honda Beat terbaru.

Tak hanya itu, mereka juga akan di-endorse oleh musisi-musisi hebat juri Indonesian Idol X.