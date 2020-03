Mencicipi Segarnya Kokumi, Minuman Kekinian Baru di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Usaha minuman kekinian hingga kini masih terus bertahan.

Ini terlihat dari masih maraknya gerai minuman kekinian di sejumlah tempat, mulai dari perumahan, hingga merangsek pusat belanja.

Seperti baru-baru ini Kokumi, tenant dengan konsep spread your happiness hadir di lantai 2 Food & Entertainment District, Trans Studio Mall Makassar.

Pantauan tribun-timur.com, Minggu (1/3/2020) Kokumi tengah ramai pengunjung.

Antrian panjang demi memburu promo Buy One Get One spesial grand opening dari 29 Februari hingga 2 Maret 2020.

Minuman di Kokumi dikenal dengan topping boba brown sugar yang segar.

Tenant dengan logo kuda unicorn ini hadir dengan berbagai varian rasa, Okinawa Brown Sugar Big Boba menjadi menu andalan yang wajib dicoba.

Kokumi di lantai 2 Food & Entertainment District, Trans Studio Mall Makassar. (muh abdiwan/tribun-timur.com)

Misalnya Okinawa Brown Sugar berisi campuran susu dan sirup Okinawa yang disiram menggunakan gula aren.

Susu dalam minuman ini terasa creamy dan gurih ditambah brown sugar serta tekstur bubble (boba) yang kenyal.

Public Relations Executive Trans Studio Mall Makassar, Rizky Maulidiana Haris mengatakan menu best seller dari Kokumi yakni Okinawa Brown Sugar, Heybiki, Lemonade Stardust juga Unicorn Drink.