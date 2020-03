Puluhan Modifikator Unjuk Gigi di CustoMAXI x Yamaha Heritage Built

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kompetisi akbar modifikasi CustoMAXI x Yamaha Heritage Built berlangsung di Mall Panakkukang Square, Makassar, Sabtu (29/2/2020).

Makassar merupakan lokasi ke-4 pelaksanaan semifinal event ini, dimana sebelumnya sudah digelar tahap semifinal region Jabodetabek dan Bali.

Puluhan modifikator motor Yamaha Maxi Series ambil bagian dalam ajang bergengsi ini.

Peserta yang sudah terpilih sebelumnya menampilkan karyanya dan bersaing untuk menjadi yang terbaik di masing-masing kategori.

Adapun kategori yang dilombakan adalah MAXI Yamaha kelas Master dan Daily Use untuk motor Xmax, Nmax, Aerox 155, Lexi.

Ditambah dengan kategori baru Digital Modif Competition All New Nmax 155 dan Yamaha Heritage Built All New XSR 155.

”Di akhir Februari ini memang giliran Makassar yang menjadi tuan rumah acara ini. Sebagai salah satu tempat berkembangnya komunitas MAXI Yamaha, motor Yamaha menjadi pilihan utama bagi para modifikator di Makassar,” tutur Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Yordan Satriadi.

Pemenang lomba ini berhak mendapatkan total hadiah uang ratusan juta rupiah serta unit motor MAXI Yamaha dan All New XSR 155.

Pemenang The Best of Xmax Modification akan mendapatkan 1 unit All New NMAX 155 Standard Version, pemenang The Best of Nmax Modification mendapat Aerox 155 Standard Version.

Kemudian pemenang The Best of Aerox Modification mendapat 1 unit Lexi 125 Standard Version, pemenang The Best of Lexi Modification berhak atas 1 unit Lexi 125 Standard Version.