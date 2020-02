TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa bilang artis Jackie Chan terinfeksi Virus Corona? Posting-an di Instagram ungkap fakta sesungguhnya.

Aktor laga asal Hong Kong buka suara atas kabar yang menyebut dirinya saat ini dikarantina karena positif terjangkit Virus Corona.

Melalui akun Instagram resminya @jackiechan, Kamis (27/2/2020), aktor tersebut mengapresiasi perhatian yang diberikan kepadanya.

Jackie Chan pun membantah saat ini ia menerima perawatan atau dikarantina.

Sebab, saat ini kondisinya aman, kuat, dan sangat sehat.

Aktor ini kemudian meminta penggemarnya tak lagi mengkhawatirkan kondisinya di Hong Kong saat ini.

Ia juga berharap semua orang tetap aman dan selalu diberi kesehatan.

"Thanks for everybody's concern! I'm safe and sound, and very healthy."

"Please don't worry, I'm not in quarantine."

"I hope everyone stays safe and healthy too!" demikian ditulis Jackie Chan.