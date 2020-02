Japfa Sosialisasi Program Beasiswa Prestasi di FKIP Unhas

PERUSAHAAN agri-food terbesar di Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menjajaki kerjasama di bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Penjajakan kerjasama itu dimulai dengan digelarnya pertemuan manajemen PT Japfa Comfeed Indonesia Makassar dan Japfa Foundation dengan Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, bersama pejabatnya di Ruang Kerja Rektor Unhas, Lantai 8 Gedung Rektorat Unhas, Selasa (25/2/2020).

Kemudian pada Rabu (26/2/2020) dilanjutkan dengan pemaparan program beasiswa prestasi yang disiapkan Japfa Foundation di Ruang Sidang Gedung Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas.

Sosialisasi program beasiswa prestasi dari Japfa tersebut dibuka oleh perwakikan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Ir Ruhul Arqam Zainuddin (Head of Sales), dan perwakilan dari Unhas, Prof Jasman.

pertemuan manajemen PT Japfa Comfeed Indonesia Makassar dan Japfa Foundation dengan Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, bersama pejabatnya di Lantai 8 Gedung Rektorat Unhas, Selasa (25/2/2020) (handover)

Sehari sebelumnya, Selasa (25/2/2020), Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, yang menerima kunjungan pimpinan dan rombongan manajemen Japfa, mengapresiasi gagasan dari Japfa yang kembali ingin meningkatkan kemitraan bersama Unhas dalam bidang pendidikan .

Head of Japfa Comfeed, Ir Yahya Djanggola, dalam rilisnya, mengatakan Japfa sebelumnya telah menjalin interaksi kerjasama dalam beberapa kegiatan bersama Fakultas Peternakan Unhas.

Hal itu kemudian dirasakan perlu diformalkan dalam bentuk kerja sama agar bisa mencakup area yang lebih luas. “Kami juga menawarkan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi syarat,” kata Yahya yang keterangannya dikutip dalam www.edunews.id.

Sementara Head of Unit PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Makassar, Donny Babay, mengatakan Japfa juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Manajemen Japfa juga memperkenalkan model magang dengan sistem project based dimana konsep tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai program untuk mempersiapkan tugas akhir atau pembuatan skripsi.

Rombongan PT Japfaa Comfeed Indonesia Tbk Makassar dan Japfa Foundation lainnya yang hadir dalam pertemuan bersama Rektor Unhas yaitu Murad Sueb (Customer Care PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Makassar).

Ir Yahya Djanggola (Head of Japfa Foundation), M Ichsan Alma’i (Head of EQIP Japfa Foundation), Dian Winarthi (EQIP Officer Japfa Foundation), dan Paulina Dessy Wulandari (Recruitment and Talent Manager PT. Suri Tani Pemuka).(*)