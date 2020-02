Bocoran RCTI Siapa Musisi Pengganti Bunga Citra Lestari Juri Malam Ini di Final Indonesian Idol?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Apakah Bunga Citra Lestari akan hadir sebagai juri di malam final Indonesia Idol?

Final Indonesian Idol akan berlangsung malam ini Senin (24/2/2020) pukul 21.00 WIB.

Lyodra Ginting (16) dan Tiara Anugrah (18) bakal bersaing untuk memperebutkan gelar idola terbaik di Indonesia.

Lewat akun Instagram resmi @indonesianidolid, muncul bocoran mengenai penampilan dua finalis termuda sepanjang sejarah perhelatan Indonesian Idol.

Ajang ini sudah mulai bergulir sejak tahun 2004 silam.

Lyodra akan membawakan lagu "I'd Do Anything For Love" yang dipopulerkan penyanyi Meat Loaf.

Sedangkan Tiara bakal melantunkan lagu "The Greatest Love of All" dari penyanyi Whitney Houston.

Selain tampil secara individu, keduanya juga berkesempatan unjuk gigi dalam kolaborasi dengan penyanyi kenamaan Tanah Air.

Lyodra dipastikan berduet dengan penyanyi Andmesh Kameleng.