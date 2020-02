All New Nmax 155, Motor Indonesia Pertama Terkoneksi dengan Pengendara

Konsep "Connected" di motor All New Nmax 155.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang akhir Februari 2020, Masyarakat Kota Makassar sudah bisa menyaksikan langsung produk terbaru keluaran Yamaha pada event MAXI Show 2020, yang berlangsung Mall Panakkukang.

Acara ini diselenggarakan Yamaha Indonesia dan PT Suracojaya Abadimotor sebagai distributor resmi di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.

Sejak diperkenalkan pertama kali di tahun 2015, Nmax membawa banyak perubahan baru dalam kehidupan berkendara di negeri ini.

Menggairahkan dunia otomotif roda dua dengan mengangkat lifestyle sepeda motor yang tidak sekadar alat transportasi saja.

Bahkan menjadi trendsetter di kategorinya dan tonggak meluasnya penggunaan berbagai tipe matik premium.

Setelah empat tahun lamanya berkiprah, Nmax mendapatkan sentuhan terkini yang makin menyempurnakan keunggulannya.

Hal itu diwujudkan dengan mengutamakan keterikatan antara pengendara dengan sepeda motor dengan konsep “Connected”, yang diaplikasikan melalui perubahan pada All New NMAX 155 yang masuk ke babak generasi baru “Enter The New Stage”.

”Jujur saja, kami Yamaha Indonesia Motor sangat menunggu momen ini. Akhirnya kami dapat mengumumkan model-model baru kami yang kehadirannya begitu penting untuk tahun 2020," ungkap Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto dalam rilis, Minggu (23/2/2020).

"Saya yakin Anda akan sangat bersemangat. Saya yakin konsumen Indonesia akan sangat senang. Dan saya yakin trend baru akan hadir di pasar mulai tahun depan,” tambahnya.

All New Nmax 155 ini mempunyai dua versi yaitu All New Nmax 155 Connected/ABS dan All New Nmax 155 Standard.

Dijelaskan, konsep ”Connected” ini merupakan yang pertama untuk motor buatan Indonesia, diwujudkan melalui Teknologi Comunication Control Unit (CCU), yang terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect) berbasis bluetooth.

Ada beberapa keunggulan utama dari teknologi CCU ini, antara lain aplikasi Y-Connect akan menyimpan lokasi parkir motor, atau lokasi terakhir saat motor unpair/disconnected dengan smartphone.

Teknologi ini juga akan memberikan notifikasi di layar speedometer jika ada panggilan atau pesan, atau email masuk ke smartphone.

"Dapat juga membantu pengguna mengetahui kondisi oli mesin dan voltase baterai (accu) serta memberikan rekomendasi untuk maintenance, dan membantu pengguna menganalisa pemakaian bahan bakar saat berkendara," bebernya.

Teknogi, Malfunction Notification, juga akan emberikan notifikasi melalui email jika terjadi masalah pada motor.