Jadi Penyebab Kematian Ashraf Sinclair Suami BCL, ini 4 Pemicu Serangan Jantung pada Orang Muda

TRIBUN-TIMUR.COM - Pandangan bahwa penyakit jantung adalah penyakit yang banyak dialami orang-orang tua tampaknya memang harus diubah.

Saat ini semakin banyak orang muda yang menderita gangguan jantung, bahkan mengalami serangan jantung.

Tak hanya berusia muda, pada beberapa kasus mereka juga gemar berolahraga.

Yang terbaru adalah kematian aktor Ashraf Sinclair yang diduga karena serangan jantung di usianya yang baru menginjak 40 tahun.

Lalu, mengapa mereka bisa mengalami serangan jantung?

Dilansir dari laman the Daily Beast, seorang kardiolog yang fokus pada kardiologi pencegahan sekaligus sukarelawan American Heart Association, John Osborne, MD, Ph.D., menjelaskan bahwa penyakit jantung biasanya disebabkan oleh faktor risiko yang ia sebut The Big Four (empat besar).

Faktor risiko tersebut antara lain menderita diabetes, merokok, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi.

Namun, penting untuk diingat bahwa faktor risiko tidak hanya empat hal tersebut.

Kesehatan kardiovaskular yang buruk juga bisa dialami oleh orang-orang yang tampaknya paling sehat.