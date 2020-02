8 Tanda Serangan Jantung Penyebab Suami Bunga Citra Lestari ( BCL) Meninggal, Awas Keringat Berlebih

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah 8 Tanda Penyakit Jantung Penyebab Suami Bunga Citra Lestari ( BCL) Meninggal, Awas Keringat Berlebih

Innalillahi wainna ilaihi rajiun, telah Meninggal Dunia Suami Bunga Citra Lestari ( BCL), Ashraf Sinclair.

Kabar Duka tersebut dikonfirmasi oleh manager BCL, Doddy.

"Iya (benar meninggal)," kata Doddy kepada Kompas.com via WhatsApp, Selasa (18/2/2020).

Doddy mengatakan pria berkebangsaan Malaysia itu wafat setelah mengalami serangan jantung.

Hingga kini belum ada informasi tentang waktu pasti Meninggalnya sang aktir dan bintang iklan itu.

Intinya mari mendoakan almarhum agar tenang di alam kubur dan keluarga terutama Istrinya BCL tabah ditinggalkan.

Serangan Jantung

Lebih detil terkait serangan jantung, kondisi kesehatan Ashraf Sinclair yang merenggut nyawanya.

Seberapa berbahaya dan bagaimana serangan ini bisa membuat manusia kehilangan nyawa?

Serangan jantung adalah kondisi dimana terhentinya aliran darah, meskipun hanya sesaat, yang menuju ke jantung, dan mengakibatkan sebagian sel jantung menjadi mati.

Penyebab terbanyak serangan jantung diakibatkan penyumbatan pembuluh darah.

Serangan jantung terutama disebabkan oleh Penyakit Jantung Koroner.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperkirakan hampir 735 ribu orang mengalami serangan jantung setiap tahun di AS. Penyakit jantung membunuh hingga 610 ribu orang Amerika setiap tahun.

Serangan jantung termasuk keadaan darurat medis yang serius.

Kondisi ini biasanya memengaruhi orang-orang yang obesitas, orang dengan diabetes, orang yang sedang menjalani diet yang buruk, secara fisik tidak aktif, dan mengonsumsi alkohol dalam jumlah tinggi.

Untungnya, serangan jantung dapat dicegah. Mendeteksi tanda-tandanya secara dini dapat membantu mengurangi risiko kematian.

Jika diperhatikan, sebenarnya ada tanda peringatan yang mungkin muncul bahkan berbulan-bulan sebelum serangan jantung terjadi.

CDC mengatakan hampir 47 persen dari semua kematian jantung mendadak di AS terjadi di luar rumah sakit.

Memantau tanda-tanda peringatan dan mencari perawatan dapat membantu meningkatkan peluang bertahan hidup.

Berikut delapan tanda serangan jantung yang penting diketahui seperti dilansir dari Kompas.com;