LIVE TV Online Nonton Live Streaming Liga Inggris Aston Villa vs Tottenham Ujian Berat Mourinho!

Ini Link Live Streaming TV Online Nonton Liga Inggris Aston Villa vs Tottenham Ujian Berat Mourinho!

TRIBUN-TIMUR.COM - Link Live Streaming TV Online Nonton Liga Inggris Aston Villa vs Tottenham Ujian Berat Mourinho!

Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho harus melewati ujian berat di Liga Inggris pekan ini.

Skuad Tottenham melawat ke markas Aston Villa.

Laga Aston Villa vs Tottenham bisa dinonton via Live Streaming TV Online Mola TV.

Berikut live streaming Aston Villa vs Tottenham Hotspur, dapat disimak dalam berita ini.

Pekan 26 Liga Inggris menyajikan pertandingan seru antara Aston Villa menjamu Tottenham Hotspur di Villa Park Stadium pada malam ini, Minggu (16/2/2020).

Duel seru Aston Villa kontra Tottenham Hotspur daapt disaksikan melalui TVRI dan Mola TV Aplikasi secara gratis mulai pukul 21.00 WIB.

Jose Mourinho akan mencatatkan laga ke-20 pada malam nanti sebagai pelatih The Lilywhites.

Mourinho ditunjuk untuk menggantikan Mauricio Pochettino pada November lalu.

Selama menukangi The Lilywhites, pelatih yang dijuluki The Special One ini mengumpulkan 10 kemenangan, 5 hasil imbang dan 4 sisanya menelan kekalahan di semua kompetisi.

Dikutip Tribunnews.com dari laman resmi Tottenham Hotsopur, Mourinho merasa kaget lantaran akan menyentuh 20 laga selama menukangi The Lilywhites.