Samsung Luncurkan Produk Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, dan Galaxy S20 Ultra, Harga dan Keunggulannya

Harga dan spesifikasi Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, dan Galaxy S20 Ultra

TRIBUN-TIMUR.COM - Samsung kembali meluncurkan produk terbarunya.

Beberapa produk terbaru yang dilaunching samsung yaitu, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, dan Galaxy S20 Ultra.

Peluncuran produk terbaru samsung diadakan di The Palace of Fine Arts, San Francisco, AS, Selasa (11/2/2020).

Di Indonesia, smartphone tersebut dapat dipesan mulai 12 Februari 2020, bisa melalui laman samsung.com.

HP Samsung Galaxy S20 dibanderol Rp 12,9 jutaan.

Sementara Galaxy S20 Plus Rp 14,4 jutaan dan Galaxy S20 Ultra harganya Rp 18,4 jutaan.

Anda juga bisa membeli dengan aneka pilihan warna, mulai dari cosmic grat, cloud blue, cloud pink, dan cosmic black.

Kemudian, baterai Galaxy S10 plus berkapasitas 4100mAh, Galaxy S10 berkapasitas 3400mAh dan Galaxy S10e berkapasitas 3100mAh.

Tak hanya itu, Galaxy S20 memiliki layar berukuran 6,2 inci, Galaxy S20 Plus berlayar 6,7 inci, dan Galaxy S20 Ultra layarnya berukuran 6,9 inci.

Lalu, apa saja spesifikasi lainnya dari Samsung Galaxy tersebut?