Hotel Four Points Sukses Kumpulkan 100 Kantong Darah

Suasana donor darah di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (13/2/2020)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hotel Four Points by Sheraton Makassar, telah menggelar donor darah.

Kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini berlangsung di At Lotus B, Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (13/2/2020).

Mengusung tema Love Others With Your Blood. Aksi ini merupakan bagian dari perayaan Valentine Day 2020.

Demikian disampaikan Assistant Marketing Communication Manager, Sheila.

Ia mengatakan, pihaknya berhasil mengumpulkan 100 kantong.

Jumlah peserta yang datang mendonorkan darahnya sebanyak 255 orang.

Hanya saja, tidak semua memenuhi persyaratan untuk donor.

"Alhamdulillah kegiatan kami sukses, pendonornya tentu dari karyawan Four Points sendiri, sejumlah komunitas, IMB Group, media, instansi, serta para dan pengunjung hotel," katanya pada Tribun Timur, Kamis (13/2/2020).

Menurut Sheila, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk membantu mereka memerlukan bantuan darah.