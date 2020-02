Daftar 20 Ucapan Valentine Cocok Dijadikan Status di Media Sosial dalam Bahasa Inggris dan Indonesia 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari Valentine atau hari kasih sayang.

Mengirimkan ucapan atau kata mutiara dalam bahasa Inggris bisa dijadikan pilihan saat hari Valentine, Jumat (14/2/2020).

Tentu saja, ucapan tersebut dapat dikirimkan ke orang terkasih seperti pacar hingga suami/istri.

Bagi Anda yang lokasinya berjauhan dengan orang terkasih itu, ucapan-ucapan ini dapat mewakili perasaan atau kerinduan.

Berikut deretan ucapan Selamat Hari Valentine Bahasa Inggris lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya dilansir Tribun Timur dari Tribunnews;

1. I want you in every way. I want you to be with me every single day. Happy Valentine’s Day!

'Aku ingin kamu ada dalam segala hal. Aku ingin kamu bersamaku setiap saat. Selamay Hari Valentine'

2. Some love lasts a lifetime. True love lasts forever. BE My Valentine!

'Beberapa cinta akan bertahan seumur hidup. Cinta sejati akan berlangsung selamanya. Jadilan Valentine-ku'

3. I have one wish for Valentine’s Day. I want you wrapped up in a big bow. Happy Valentine’s Day!