Besok Dilaunching, Yuk Gabung Smartfren Community Gowa, Gratis!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Smartfren Telecom Tbk akan meluncurkan Smartfren Community Gowa di Café Jeep Lompo Battang Malakaji, Gowa, Jumat (14/2/2020) sore.

Selain launching, PT Smartfren Telecom Tbk akan menunjuk satu leader untuk menahkodai Smartfren Community Gowa.

Community Development and Csr PT Smartfren Telecom Tbk Dian Alfonsa Yosephina mengatakan sekitar 52 peserta telah dikumpulkan.

“Ada 52 orang yang telah terkumpul di grup whatsapp Smartfren Community Gowa. Leadernya sekaligus kami umumkan besok, ” katanya saat berkunjung ke redaksi Tribun Timur Jl Cendrawsih Kamis (13/2/2020).

Kunjungan Dian ditemani Development and Csr PT Smartfren Telecom Tbk Kadi Riyanto serta Regional Business Development Sulawesi Nurul Fuad.

Untuk diketahui, Smartfren Community merupakan komunitas memiliki sejumlah program yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat.

Di dalamnya berkumpul sejumlah komunitas maupun mereka yang mecintai hal-hal baru.

Smartfren Community juga akan menjalankan sejumlah program di antaranya Smartfren Community Goes to School, Smartfren Community Goes to Campus, Sinergi dengan Komunitas dan Sosial Activty.

“Nanti kami adakan edukasi mereka tentang program baru, yaitu Smartfren WOW,” katanya saat berkunjung ke redaksi Tribun Timur Jl Cendrawsih Kamis (13/2/2020).

Smartfren WOW merupakan apresiasi untuk para pelanggan, dengan membagikan undian berhadiah.

“Kami juga akan merefresh kembali para anggota lama dan welcome kepada anggta baru. Termasuk mengedukasi tentang apa sih manfaat menjadi Digitalpreneur” tambahnya.

Kopdar ini gratis, jangan ketinggal seru-seruan bareng Smartfren Community.(*)