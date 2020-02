Jadwal Liga Champion Babak 16 Besar, Atletico vs Liverpool, Barca vs Napoli, Man City vs Real Madrid

Liga Champions Babak 16 Besar patut dinanti.

Tim-tim besar bakal saling berhadapan seperti Man City vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Liverpool, Juventus vs Lyon.

Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Liga Champions baru akan dimulai pertengahan Februari 2020 ini, dan akan kembali masuk agenda jadwal siaran langsung SCTV.

Di Babak 16 Besar Liga Champions, terjadi sejumlah big match yang layak dinanti.

Juara bertahan Liga Champions sekaligus pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool akan menghadapi wakil Spanyol Atletico Madrid.

Duel Atletico Madrid vs Liverpool menjadi salah satu laga menarik pada fase gugur Liga Champions.

Los Rojiblancos, julukan Atletico, akan menantang Liverpool yang merupakan juara bertahan kompetisi antar klub elite Benua Biru tersebut.

Dua pekan jelang laga menghadapi Liverpool, Atletico justru dibayangi segudang masalah.

Dikutip dari Kompas.com, selain masalah inkonsistensi permainan, pasukan Diego Simeone juga sedang dihantam badai cedera.