Sedihnya Postingan Rindu Karen Idol ke Zefania Carina, Diposting 3 Hari Sebelum Tewas, 'Rindu Mami?'

Sedihnya Postingan Rindu Karen Idol ke Zefania Carina, Diposting 3 Hari Sebelum Tewas, "We'll be Together Soon"

TRIBUN-TIMUR.COM - Buah hati Karen Pooroe dan Arya Satria Claproth, Zefania Carina dikabarkan meninggal dunia.

Anak Karen Pooroe meninggal setelah jatuh dari balkon apartemen di lantai 6.

Karen mengatakan tragedi yang menimpa anaknya adalah sebuah kelalaian.

Hal tersebut disampaikan Karen Pooroe dikutip dari tayangan kanal YouTube Beepdo 'Karen Pooroe Akhirnya Bicara Terkait Putrinya yang Diduga Jatuh dari Balkon Apartemen' Minggu (09/02/2020).

"Apa yang terjadi sama anakku itu kelalaian. Anak bisa ada di balkon jam 9 malem ujan-ujan, kemana bapaknya. Anak ini anak yang masih kecil," ujar Karen Pooroe.

Tiga hari sebelum Zefania Carina meninggal, Karen Idol mengunggah video pendek tentang kerinduannya.

Sudah lama ia tidak bertemu.

Biasanya Zefi selalu kirim Video buat mammie..sudah 3 bulan,mammie gak denger kabar dari Zefi sekarang,gak denger suaranya,gak Tau keadaan Zefi bagaimana,apakah Zefi rindu mammie?!

Doa mammie di setiap hembusan nafasmu,di nadimu.. I promise you,we'll be together soon!! Tuhan Yesus jaga Zefi..