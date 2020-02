TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penggemar boyband asal Korea Selatan yakni BTS menyambut gembira lagu terbaru yang dirilis salah satu membernya.

J-Hope BTS merilis lagu Outro : Ego pada Minggu 2 Februari 2020 sebagai rangkaian comeback album baru BTS bertajuk MAP OF THE SOUL : 7.

Melalui lagu Outro : Ego, J-Hope BTS seakan menyampaikan pesan kepada para pendengarnya untuk selalu percaya pada kemampuan diri mereka.

Musik video Outro : Ego - J-Hope diunggah dikanal Youtube Big Hit Label pada 2 Februari 2020.

Hingga berita ini diterbitkan, Kamis (6/2/2020) musik video tersebut telah ditonton lebih dari 23 juta kali.

Serta masuk dalam jajaran trending Youtube.

Ini Link Penampilan BTS di Panggung Grammy Awards 2020, Sejarah Bagi Penyanyi Korea, Army Protes (instagram.com)

Berikut lirik lagu Outro : Ego - J-Hope BTS, lengkap dengan terjemahan Inggris dan Indonesia.

Outro : Ego - J-hope BTS

[Intro: RM]

We're now going to progress to some steps which are a bit more difficult

Ready, set, and begin

Bighit exclusive, exclusive*

[Verse 1: j-hope]

Maeil doraga bondago

Geuttaeui naro

Pogireul seontaekhan salmeuro

Nal nohabondago

But sesangeneun issji

Byeonhaji anhneun myeot jinsil

Siganeun apeuro heureundaneun geos

Manyageun eopsdan geos

Kkamadeukhaejil manhamyeon saenggakna geu sijeol

Akmaui songilgwa unmyeongui recall

Gunggeumhae ajikdo wae dasi bulleossneunjido

Maeil ask me, guet it, chaejjik, repeat oh

Byeonhal geon eopsdamyeo gyeolguk tto

Geokjeongeul eokjiro jamgwo, close

‘How much love? How much joy?’

Wianeul jumyeo stay calm, alone