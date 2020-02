Sinopsis Film‘Little Women’ Adaptasi Novel Klasik Tentang Perempuan Tayang 7 Februari 2020

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Film Little Women dijadwalkan tayang perdana di bioskop tanah air pada 7 Februari 2020 mendatang.

"Little Women" akan menjadi film reuni untuk Saoirse Ronan dan Timothée Chalamet setelah "Lady Bird."

Melansir dari Tribun Jogja film produksi studio Sony Pictures ini telah tayang pada tahun 2019 lalu, dan baru akan tayang di bioskop Indonesia pada 7 Februari mendatang.

Sutradara dan penulis naskah dari film ini adalah Greta Gerwig yang pernah menggarap film "Lady Bird."

Sinopsis

Film ini diangkat dari novel klasik berjudul sama karya Louisa May Alcott, yang terinspirasi dari alter ego sang penulis novel, bernama Jo March, cerminan dari maju mundur kehidupan fiksinya.

"Little Women" mengisahkan tentang perjalanan hidup dan cinta dari empat bersaudara keluarga March yang semuanya wanita, yaitu Jo, Meg, Amy, dan Beth March.

Masing-masing diperankan oleh Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen.

Kemudian ada juga tetangga tampan bernama Laurie yang diperankan oleh Timothée Chalamet.

Untuk pemeran pendukung di film "Little Women" di antaranya adalah Laura Dern sebagai Marmee, dan Meryl Streep menjadi Aunt March.