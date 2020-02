Baru 2 Hari Bebas, Nikita Mirzani Langsung Beraksi & Bongkar Rekaman Suara Mantan Suami

TRIBUN-TIMUR.COM - Peristiwa penjemputan paksa Nikita Mirzani pada Jumat (31/1/2020) sempat mengehebohkan publik.

Namun, setelah beberapa hari mendekam dibalik jeruji besi, artis kontroversional tersebut akhirnya bebas dan dinyatakan sebagai tahanan kota pada Senin (3/2/2020).

Baru dua hari bebas, Nikita Mirzani sudah mulai beraksi hingga mengungkap hal mengejutkan tentang mantan suaminya, Sajad Ukra.

Bebas dari penjara Nikita Mirzani langsung kembali membuat heboh dunia maya.

Nikita Mirzani kali ini memposting rekaman suara diduga Sajad Ukra.

Dalam rekaman tersebut, terdengar suara lelaki yang berbicara berbau penghinaan.

"Your country it's so corrupt. All i have to do is pay the police and put you in jail (Negara kamu negara korupsi, aku cuma perlu bayar polisi biar kamu dipenjara)," katanya.

Dalam keterangan postingannya, nikita Mirzani tak terima bila polisi Indonesia dianggap bisa disogok hanya untuk memenjarakan orang.

Nikita Mirzani meminta agar Polisi mendengar rekaman suara yang ia posting.