Mata Garuda Jeneponto Motivasi Generasi Muda Lanjutkan Pendidikan

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO -- Mata Garuda Jeneponto merupakan Ikatan Alumni penerima beasiswa LPDP Asal Jeneponto baru saja melaksanakan kegiatan Sosial Kependidikan yang berfokus di Desa Langkura.

Untuk pertama kalinya dilaksanakan acara Nonton bersama film pendidikan yaitu “Laskar Pelangi” dengan tujuan agar dapat memotivasi para generasi muda di Desa Langkura.

Betapa pentingnya pendidikan itu dimana keterbatasan ekonomi tidak dapat menghalangi mimpi untuk dapat menempuh pendidikan formal.

Bukan hanya dihadiri oleh masyarkat Desa Langkura tetapi juga, beberapa dari desa sekitarnya.

Kegiatan ini direncanakan akan menjadi kegiatan rutin sekali dalam sebulan.

Alumni LPDP Jeneponto juga dilaksanakan program “Berbagi Informasi Beasiswa S1 Dalam dan Luar Negeri” di Desa Langkura.

Kegiatan itu dipandu oleh alumni LPDP itu sendiri yaitu Fatjri Nur Tajuddin (Alumni the University of Tubingen, Jerman), Riskawati (Alumni Universitas Negeri Malang), dan Rahmat Kurniawan (Alumni the University of Melbourne, Australia).

Kegiatan ini ditujukan kepada para siswa setingkat SMA/MA yang sedang mempersiapkan pendidikan lanjutan ke tingkat Universitas.

Kegiatan rutin yang akan dilaksanakan selanjutnya yaitu program “Belajar Bahasa Inggris Bersama” dan program “Langkura Hijau”.

Kegiatan dari Mata Garuda Jeneponto ini dijadikan sebagai wadah positif bagi para generasi muda khususnya di Desa Langkura.