Honda Revo Tampil Lebih Agresif, 2020 AHM Sudah 3 Kali 'Ganti Baju' Unitnya

PT Astra Honda Motor (AHM) memperkaya tampilan baru sepeda motor bebek New Honda Revo-X dengan meluncurkan warna baru Attractive Red yang semakin memperkuat tampikan agresif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selepas 'menganti baju' Honda CBR150R dan Honda All New BeaT Series pada Januari lalu, PT Astra Honda Motor (AHM) di awal Februari kembali memperkaya tampilan baru sepeda motor bebek New Honda Revo-X.

Ini dengan meluncurkan warna baru Attractive Red yang semakin memperkuat tampilan agresif motor bebek tersebut. Total ada lima warna yang ditawarkan.

Selain itu, desain stripe atau garis baru juga dihadirkan untuk seluruh varian New Honda Revo Fit melalui lekukan garis tajam dengan kombinasi warna yang lebih mencolok.

Perubahan ini menjadikan New Honda Revo series tampak lebih menarik sesuai dengan karakter pengendara di Tanah Air.

Sepeda motor Honda Revo series yang diproduksi sejak 2007, hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menyukai sepeda motor bebek dengan beragam fitur terbaik yang telah terbukti menjadi menjadi motor teririt di kelasnya.

Pilihan warna serta desain stripe terbaru yang lebih berwarna dengan perpaduan kontras, dan garis striping lebih tajam mempertegas karakter sepeda motor tangguh yang dikombinasikan dengan dominasi warna hitam pada bodi.

Di Makassar New Honda Revo X dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Rp 17,22 juta hadir dengan 2 pilihan warna, Attractive Red dan Quantum Black.

Sementara itu New Honda Revo Fit dipasarkan dengan harga OTR Rp 15,43 juta dengan 3 pilihan warna, Neo Green, Raving Red dan Galaxy Blue.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan, Honda Revo merupakan salah satu motor bebek yang dicintai oleh para pecinta sepeda motor, karena keandalan mesin, desain yang semakin sporti, konsumsi bahan bakar irit , sehingga mampu diterima baik pasar.

Hingga saat ini, Honda Revo telah menemani masyarakat lebih dari 12 tahun.