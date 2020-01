Makassar Digital Valley Ajak Generasi Millenial Jaga Ekosistem Laut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASAR - Setelah sukses digelar sebelumnya, kembali diselenggarakan Green Class yang bekerja sama dengan Mall Sampah.

Program Green Class merupakan rangkaian dari program Green Network, yang diselenggarakan oleh Makassar Digital Valley dalam rangka turut mengambil peran dalam isu global.

Khususnya lingkungan dan kampanye Green Lifestyle, yang bertujuan mengedukasi seputar kepedulian terhadap lingkungan dan tetap erat kaitannya dengan teknologi digital.

Dalam Green Network, selain ada Green Class yaitu kelas khusus seputar green lifestyle, juga ada The Green Show merupakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow, menghadirkan pembicara yang berkompeten membahas isu seputar lingkungan.

Kegiatan Green Class yang berlangsung kedua kalinya ini mengulas topik Save The Ocean for The Future, yang dibawakan oleh Founder Baruna Ocean, Sahril Akbar.

Sahril Akbar dalam paparannya berbagi perihal permasalahan sampah yang masuk ke laut, diman saat ini sudah ada 64 juta ton sampah yang masuk ke laut Indonesia hal ini berakibat pada ekosistem laut.

Ia menjelaskan, saat ini 80% ikan di laut sudah terkontaminasi microplastic yang sangat beresiko menimbulkan kanker.

"Kita harus menjadi bagian dalam permasalahan ekosistem laut ini karena negeri kita merupakan negara maritim yang mana seharusnya laut menjadi sumber kehidupan kita di Indonesia," katanya dalam rilis, Jumat (31/1/2020).

Menurutnya, sebagai generasi millenial, sudah saatnya kita menjadi bagian dari pemecahan masalah lingkungan yang ada di sekitar kita.

"Perlu kita ketahui bahwa laut Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-2 dunia penyumbang sampah plastik terbesar ke laut. Bahkan diramalkan pada tahun 2030, sampah plastik akan lebih banyak daripada jumlah ikan di lautan,”jelas Sahril Akbar.