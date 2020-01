100 Hari Pemerintahan Jokowi, Rocky Gerung Beri Nilai 9, Tumben Memuji? Ternyata Maksudnya . . .

// // >>0),ba=0,ca=Date.now||function(){return+new Date};function t(a){t[" "](a);return a}t[" "]=function(){};var da=(a,b)=>"&adurl="==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+"&adurl=":a+b;let u=n.dicnf||{};const v=["FRAME","IMG","IFRAME"],ea=/^[01](px)?$/;function fa(a){return"IMG"!=a.tagName||!a.complete||a.naturalWidth&&a.naturalHeight?ea.test(a.getAttribute("width"))&&ea.test(a.getAttribute("height")):!0} function ha(a,b){var c;if(a="string"===typeof a?document.getElementById(a):a){c||(c=(l,q,r)=>{l.addEventListener(q,r)});var d=!1,e=l=>{d||(d=!0,b(l))};for(var g=0;g {m--;m||e(f)}))}}h=null;if(0===m&&!a&&"complete"===n.document.readyState)f=5;else if(m||!a){c(n,"load",()=>{e(4)});return}e(f)}};function ia(a,b,c){a.addEventListener&&a.addEventListener(b,c,!1)};function ja(a){const b=a.length;let c=0;return new w(d=>{if(0==b)d([]);else{const e=[];for(let TRIBUN-TIMUR.COM - Hari ini, Selasa (28/1/2020) tepat 100 hari Jokowi dan Maruf Amin mengemban amanah di pemerintahan.



Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dilantik sejak 20 Oktober 2019.



Melihat kinerja Jokowi dan Maruf Amin di pemerintahan, pengamat politik Rocky Gerung pun memberikan penilaian.



Alih-alih memberikan nilai kecil, Rocky Gerung justru melayangkan nilai sembilan untuk Jokowi dan Maruf Amin.

Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin (tribunnews)



Hal tersebut diungkap Rocky Gerung dalam vlog-nya yang berjudul "ROCKY GERUNG: INDONESIA JADI KANEBO (KEKUASAAN NEGARA BOHONG)".



Tak hanya Rocky Gerung yang memberikan penilaian, mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu juga melayangkan poin versinya untuk Jokowi dan Maruf Amin.



Menurut Said Didu, nilai yang ia berikan untuk 100 hari kerja Jokowi dan Maruf Amin adalah tiga poin.



Alhasil, nilai yang tersebut menurut Said Didu tidak memenuhi syarat untuk lulus.



"Enggak lulus dong kalau tiga ?" tanya Hersubeno Arief.

Hersubeno Arief



"Lima juga enggak lulus. Tiga D.O," ucap Said Didu.



"Tapi kan ada her, ngulang, pengulangan, ada hak enggak ?" tanya Hersubeno Arief.



"Kalau ini kan dua kali dapat F. Enggak bisa lagi, kalau cuma sekali boleh," ucap Said Didu.

Lain Said Didu lain pula Rocky Gerung.

Saud Dudy (youtube.com/indonesia lawyers club)



Dengan suara lantang, Rocky Gerung justru memberikan nilai tinggi kepada Jokowi dan Maruf Amin.



Nilai yang diberikan Rocky Gerung tersebut adalah sembilan.



"Bung Rocky berapa poinnya ?" tanya Hersubeno Arief.



"Saya kasih nilai 9," imbuh Rocky Gerung.



Kaget mendengar jawaban Rocky Gerung, Hersubeno Arief dan Said Didu pun berteriak.



Hingga akhirnya, Rocky Gerung mengurai penjelasan soal nilai sembilan yang ia berikan.



"9 dari berapa ?" tanya Hersubeno Arief.



"9 untuk kebohongan," kata Rocky Gerung.



Terhibur dengan jawaban Rocky Gerung, Said Didu pun tertawa.



Said Didu tertawa dengar Rocky Gerung kasih nilai 9 untuk Jokowi (Youtube channel Rocky Gerung Official)



Melanjutkan pertanyaannya, Hersubeno Arief lantas meminta Rocky Gerung untuk memberikan penjelasan.



Penilaian tersebut berkenaan dengan beberapa poin yang ada pada visi misi Jokowi dan Maruf Amin di pemerintahan.



"Supaya fair, harus ada tolak ukurnya. Saya baca visinya. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Apakah kita sudah maju ?" tanya Hersubeno Arief.



"Ukurannya dua aja kan. Presiden ditugaskan oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara orang miskin. Sudah mengalami kemajuan ?" imbuh Rocky Gerung.





Lebih lanjut, Rocky Gerung pun mengungkap soal dua poin penting yang tidak Jokowi lakukan sebagai presiden.



Hal itu lah yang akhirnya menjadi panduan Rocky Gerung dalam memberikan nilai kepada Jokowi.



"Maju mencerdaskan juga iya, karena anak didik kita makin cerdas menghafal nama-nama ikan. Memelihara orang miskin ya orang miskin bertambah. Jadi dua hal itu yang merupakan tugas wajib presiden, tidak beliau lakukan," ungkap Rocky Gerung.



"Makanya Anda kasih nilai 9 ?" tanya Hersubeno Arief.



"Iya, kalau bisa 9,5," ucap Rocky Gerung.

