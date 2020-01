Lengkap! Daftar Pemenang Grammy Awards 2020 dan Nominasinya 

TRIBUN-TIMUR.COM - Perhelatan akbar Grammy Awards 2020 telah usai digelar.

Perhelatan Grammy Awards 2020 ke-62 digelar di Staples Center, Los Angeles, Minggu (26/1/2020) waktu setempat.

Penyanyi Billie Eilish memenangkan penghargaan Song of the Year pada Grammy Awards 2020 untuk singelnya yang berjudul "Bad Guy". Dengan raihan ini, Eilish juga mencetak sejarah. Dilansir dari CNN, Eilish menjadi artis termuda yang memenangkan kategori Song of the Year. B

Eilish mengalahkan Lady Gaga dengan "Always Remember Us This Way", Tanya Tucker "Bring My Flowers Now", H.E.R dengan "Hard Place", Taylor Swift dengan "Lover", Lana del Rey "Norman F***ing Rockwell", Lewis Capaldi "Someone You Loved", dan Lizzo "Truth Hurts".

Eilish juga memenangkan kategori Best Pop Vocal Album lewat album debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019).

Penyanyi berusia 18 tahun ini mendapatkan nominasi terbanyak kedua besama Lil Nas X dengan enam nominasi.

Selain Best Pop Vocal Album dan Song of the Year, Billie Eilish masuk nominasi kategori Record of the Year, Album of the Year, Best New Artist, dan Best Pop Solo Performance.

Berikut daftar lengkap pemenang Grammy Awards 2020:

1. Record Of The Year

"Hey, Ma" oleh Bon Iver

Pemenang: "Bad Guy" oleh Billie Eilish

"7 Rings" oleh Ariana Grande

"Hard Place" oleh H.E.R.

"Talk" oleh Khalid

"Old Town Road" oleh Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" oleh Lizzo

"Sunflower" oleh Post Malone & Swae Lee

2. Album Of The Year