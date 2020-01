Ada Jacky Chan-Jet Li, Ini Sinopsis-Link Streaming The Forbidden Kingdom, Bioskop Trans TV Malam Ini

Aksi Jacky Chan dan Jet Lee, Ini Sinopsis Film The Forbidden Kingdom, Bioskop Trans TV Malam Ini, Link Streaming

TRIBUN-TIMUR.COM - Pecinta film akand ihibur oleh film kungfu spesialdi Bioskop Trans TV malam ini.

Film kungfu yang dibintangi oleh Jet Lee dan Jacky Chan akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini.

Film The Forbidden Kingdom tayang di Bioskop Trans TV malam ini pukul 21.00 WIB, Minggu (26/1/2020).

The Forbidden Kingdom (Gong Fu Zhi Wang (Mandarin) atau Gung Fu Ji Wong (Kanton).

Diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjad King of Kung Fu.

Ini adalah film fantasi Kung Fu Cina - Amerika 2008.

Ditulis oleh John Fusco dari cerita Wu Cheng'en.

Disutradarai oleh Rob Minkoff, dan dibintangi oleh Jackie Chan dan Jet Li.

Film ini secara longgar berdasarkan novel Journey to the West.