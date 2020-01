Link Live Streaming-Sinopsis Film The King of Fighters, Bioskop Trans TV Malam Ini, dari Video Game

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyuka film fantasi bisa tunggui Bioskop Trans TV Malam ini.

Karena Film The King of Fighters tayang pukul 24.00 wita di Bioskop TransTV malam ini.

Film The King of Fighters yang dibintangi oleh Sean Faris as Kyo Kusanagi, Maggie Q as Mai Shiranui, Will Yun Lee as Iori Yagami ini akan tayang di Trans TV malam ini pukul 23.00 WIB.

The King of Fighters adalah film bertemakan aksi dan thriller yang dirilis pada tahun 2009 lalu.

Film The King of Fighters menceritakan tentang pertarungan sengit di sebuah turnamen berbahaya.

Untuk menyaksikan film ini di mana pun dapat menggunakan link live streaming di akhir berita ini.

Sinopsis Film The King of Fighters, Malam Ini di Trans TV, Film Aksi Adaptasi Video Game (Imdb)

Sinopsis Film The King of Fighters

The King of Fighters adalah sebuah film yang diadaptasi dari video games populer.

Versi film dari The King of Fighters sendiri merupakan gabungan produksi Amerika dan Jepang.

Tentu saja The King of Fighters memiliki banyak adegan-adegan yang sengit dan seru.