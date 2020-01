Kisah Astronot Diperbudak di Planet Kera, Ini Sinopsis Planet of The Apes, Big Movies GTV Malam Ini

Kisah Astronot Diperbudak Kera, Ini Sinopsis Planet of The Apes, Big Movies GTV Malam Ini

Kisah Astronot Diperbudak Kera, Ini Sinopsis Planet of The Apes, Big Movies GTV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Big Movies GTV malam ini akan menghadirkan film seru.

Tentang aksi kera vs manusia, Planet of The Apes.

Film Planet of The Apes menceritakan tentang sosok Leo Davidson, seorang astronot yang mendarat di sebuah planet hunian kera cerdas.

Planet of the Apes merupakan film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Tim Burton.

Dirilis pada Juli 2001, film ini merupakan instalasi keenam dari rangkaian film Planet of The Apes.

Dibintangi Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim Roth, film ini diadaptasi dari novem 1963 dengan judul sama karya Pierre Boulle.

Selain itu, film ini juga merupakan hasil remake dari versi 968.

Berdurasi 119 menit, naskah dalam film ini ditulis oleh William Broyles Jr, Lawrence Konner dan Mark Rosenthal.

Biaya pembuatan sekira 100 juta USD dan pendapatan dari perilisan lebih dari 68 juta USD.