Berikut Hasil Pertandingan, Klasemen dan Daftar Pencetak Gol Terbanyak Liga Italia

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak tiga pertandingan telah berlangsung di Liga Italia mulai Sabtu (18/1/2020) sampai Minggu (19/1/2020).

Tiga pertandingan yaitu, Lazio vs Sampdoria, Sassuolo vs Torino dan Napoli vs Fiorentina.

Pada pertandingan pertama, Lazio berhasil mengalahkan Sampdoria dengan skor 5-1.

Bertanding di Olimpico Stadium, laga berlangsung sengit dengan hasil terciptanya setengah lusin gol pada laga tersebut.

Pada pertandingan kali ini menjadi ajang pembuktian bagi sosok Ciro Immobil yang mampu mengems hattrick (17 (p), 20, 65).

Adapun dua gol lainnya dilesakkan oleh Felipe Caicedo dan Jacinto Quissanga (54).

Sedangkan satu gol balasan dari Il Samp dicetak oleh Julian Chabot (73).

Tambahan tiga poin membuat Lazio belum beranjak dari posisi ketiga klasemen Liga Itali.

Kendati demikian, Lazio hanya berselisih satu angka dengan Inter Milan yang menempati posisi kedua.

Adapun Biancocelesti hanya memiliki margin selisih angka tiga poin dengan Juventus yang berada dipuncak klasemen.