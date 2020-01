9 Fakta Yamaha All New NMAX 2020 Sudah Dijual, Harga Tak Sampai Rp 30 Juta hingga Spesifikasi Top!

TRIBUN-TIMUR.COM - Pabrikan Yamaha All New NMAX bakal segera menjual produk teranyar produksi 2020.

Surat ini pemberitahuan resmi seperti dikutip dari MOTOR Plus dirilis dari YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing).

Sebagaimana kita tahu, Yamaha All New NMAX 155 diluncurkan di JIExpo Kemayoran, Senin (2/12/2019) lalu.

PT YIMM meluncurkan Yamaha All New NMAX 155 dalam dua tipe.

Yaitu versi ABS Connected dengan tambahan Keyless dan traction control.

Lalu non-ABS tanpa Keyless dan Traction Control yang harganya lebih murah.

Lalu berapa harga motor dan apa saja kehebatan Yamaha All New NMAX?

Dikutip dari MOTOR Plus Online, Yamaha All New NMAX sudah bisa dibooking mulai dari Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu.

Namun, Yamaha All New NMAX baru bisa dikirim ke konsumen sekitar pertengahan bulan Mei 2020.

Nah, berikut ini beberapa fakta tentang Yamaha All New NMAX produk 2020:

