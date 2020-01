Buka-bukaan Yuni Shara Digosipkan Dekat dengan Andy Lau, Pernah Pergi Berdua ke Hong Kong? 

TRIBUN-TIMUR.COM-Buka-bukaan penyanyi Yuni Shara pernah digosipkan dengan aktor dari Hong Kong, Andy Lau.

Kakak kandung Krisdayanti tersebut ternyata pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Andy Lau.

Setelah bertahun-tahun, Yuni Shara akhirnya buka suara soal kabar tersebut.

Gosip itu berhembus tatkala Yuni Shara ketahuan menghadiri sebuah acara bersama Andy Lau.

Rumor tersebut sempat membuat Yuni Shara terganggu.

Yuni Shara dan dua putranya. (INSTAGRAM)

Mantan istri Henry Siahaaan tersebut mengaku tak memiliki hubungan khusus dengan Andy.

Hubungan mereka pun sebatas teman.

Yuni Shara lantas mengatakan gosip ia dan Andy Lau beredar luas ketika ia mengisi soundtrack serial The Return of the Condor Heroes.

Andy Lau saat berperan sebagai Yoko (INSTAGRAM)

Popularitas serial itu lantas membuat Andy Lau beberapa kali berkunjung ke Indonesia.

Yuni Shara didaulat untuk menemani Andy Lau yang berperan sebagai Yoko.

Gosip makin kencang, ketika Yuni dan Andy Lau kebetulan sama-sama pergi ke Hong Kong.

