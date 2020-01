Baru Ditahu Andhika Pratama Paling Gak Mau Hadir di Acara Ini Meski Diundang, Hostnya Feni Rose

TRIBUN-TIMUR.COM - Publik sekarang mulai bertanya, masih adakah acara yang dibawakan presenter Andhika Pratama, setelah perseteruannya dengan Artis Nikita Mirzani semakin melebar?

Dari penelusuran Tribun Timur di Google dengan kata kunci Program acara TV Andhika Pratama, hanya muncul empat saja.

I can see your voice Indonesia pada Tahun 2016-2019. 3 Semprul Mengejar Surga 2013-2015. Disini Andhika Pratama main dengan Narji dan Gading Marten, dimana Narji kini sudah tidak bergabung lagi di trio tersebut, entah karena alasan apa.

Lalu Opera Van Java sejak 2008, dan kini sudah tidak lagi. D'Academy sejak 2014 dan tidak lagi.

Tapi rupanya masih ada acara TV yang dibawakan oleh Andhika Pratama saat ini. Yaitu Super Deal Indonesia tayang di Global TV.

Dilansir dari Instagram @superdealid, yang masih memposting wajah suami Ussy Sulistiawaty itu bersama Edric Tjandra.

Ogah Hadir di Acara Ini

Pasangan selebriti Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty blak-blakan menyebut nama acara TV yang enggan mereka datangi meski diundang sebagai bintang tamu.

Melihat tindakan Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty, Gisella Anastasia dibuat kagum.

Peristiwa itu terjadi saat Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty hadir sebagai bintang tamu di YouTube Gisella Anastasia.