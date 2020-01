Daftar Nominasi Piala Oscar 2020, Joker Sabet 11 Nominasi, Bong Joon Ho Jadi Calon Best Director 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Penghargaan perfilman Piala Oscar bakal dilangsungkan pada 9 Februari 2020 di Dolby Theatre, Los Angeles, atau 10 Februari 2020 pagi waktu Indonesia.

Oscar pun merilis nominasi yang bakal ikut serta dalam ajang penghargaannya.

Dilansir dari Kompas.com, nominasi peraih piala Oscar 2020 telah diumumkan, Senin (13/1/2020) pagi.

Film Joker karya Todd Phillips menjadi peraih nominasi terbanyak, dengan 11 nominasi.

Film Joker masuk 11 nominasi Piala Oscar 2020 (Ist)

Kemudian, The Irishman, Once Upon A Time in Hollywood, dan 1917 menyusul Joker dengan 10 nominasi.

Film-film itu bersama dengan Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, dan Parasite juga akan bersaing dalam nominasi Best Picture.

Acara puncak Academy Awards akan disiarkan secara langsung di ABC pada 6 Februari waktu setempat.

Berikut nominasi lengkap Oscar 2020:

Best Picture:

Ford v Ferrari