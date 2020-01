Deretan Fakta Menarik Kai EXO yang Berulang Tahun Hari ini hingga Trending di Google

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Anggota Boyband asal Korea Selatan yakni Kim Jong-in atau lebih akrab disapa Kai EXO tengah berulang tahun, Selasa (14/1/2020).

Tahun ini, usia Kai telah memasuki angka 25.

Namanyapun menjadi trending di sosial media Twitter hingga Google.

Tagar misalnya yang #HappyBirthdayKai juga masuk dalam jajaran trending di Twitter.

Melansir dari TribunStyle pada akun twitter resmi EXO menuliskan cuitan untuk ulang tahun Kai dengan mengunggah fotonya.

Cuitan tersebut diretweet lebih dari 85 ribu kali dengan mendapat banjir komentar.

Para penggemar ramai-ramai menyertakan tagar #HappyKaiDay dan #OurHappinessKAI.

@_SMT0WNGL0BAL

happy birthday to our gucci king.

@SuperMTrans

Happy Birthday KAI~! Thank you so so much for everything you have done for us~ You are our happiness and joy

@exuL_Army

Happy birthday to our gucci king , kaichun.

Love you so much. Can't wait to see you later