Berkaca-kaca Mata Sisi Asih Pramugari Garuda Korban Selir Ari Askhara Akhirnya Kembali Base Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Pramugari Garuda Indonesia Sisi Asih mulai muncul ke permukaan setelah dikaitkan dengan selir mantan Dirut Ari Askhara, Puteri Novitasari Ramli.

Sisi Asih yang ternyata juga pernah jadi kontestan Indonesia Idol itu, diduga menjadi korban mutasi sepihak yang dilakukan Ari Askhara atas arahan gundik Puteri Novitasari Ramli.

Kini kabar terbaru dari wanita cantik ini, sudah kembali ke home base Jakarta setelah sebelumnya di mutasi ke home base Makassar.

Terlihat dari postingannya di akun Instagram @sisi.asih.

Terlihat Sisi Asih sudah berada di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Jakarta.

Berputarnya roda kehidupan membuatku memanjatkan rasa syukur yang tak berkesudahan.

.

Siapa yang tau rencana Tuhan ?

.

Bukan aku, bukan kamu, bahkan bukan Mereka.

Tak satupun yang tau rencana-Nya tentang hari ini, esok, dan seterusnya.

.

Terima kasih dari hati yang terdalam untuk orang tua, keluarga, teman, para sahabat, serta kerabat yang sudah selalu mendoakanku, mendoakan Kami, mendoakan perusahaan tercinta dimana tempat Kami bernaung dalam segala situasi dan kondisi apapun.

.

Tiada kata yang lebih Mulia selain menitipkan do’a terbaik untuk semua teman-teman yang masih berjuang dalam proses pengembalian, yang Kami tak kuasa untuk menyebutkannya satu per satu.

.

Dan untukku, Tak sedikitpun hilang rasa Bangga.

.

Terima Kasih Golf Alpha

.

.

.

FYI : karena banyak yg protes, itu paper plane nya safely landed di halaman rumah. Sudah dibuang juga. No more protes protes yaa. Muachhhh

Dalam keterangan foto itu, Sisi Asih juga tidak lupa menyebut nama perusahannya yakni Garuda Indonesia, yang sempat diterpa kisruh penggelapan.

Kata-katanya juga seolah memberitahukan jika hidup manusia itu seperti roda yang berputar, yang bermakna agar semuanya selalu disyukuri.

Dan langsung diserbu komentar dari netizen yang menyambut gembira kembalinya Sisi Asih ke Home Base Jakarta